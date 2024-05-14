Собянин рассказал о популярности площадок сервиса «Вместе с культурой»

Правительство Москвы за первый квартал 2024 года выделило более 86 гектаров земли для строительства учреждений образования, здравоохранения и административных зданий за счет бюджета. Об этом в понедельник, 13 мая, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, для реализации цели город передал 91 участок. На переданных городом территориях построят жилье, социальные объекты, также будут развивать транспортную инфраструктуру, сообщает агентство городских новостей «Москва».