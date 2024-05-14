Госдеп США объявил о новых санкциях в отношении России

США ввели санкции против гражданина России и трех компаний. О новых ограничениях сообщили в американском Госдепе, объяснив решение попытками указанных лиц уклониться от рестрикций.

Кроме того, в заявлении уточняется, что запрет на импорт урана из России начнет действовать 12 августа и продлится до 1 января 2028 года.

Сенат США 30 апреля одобрил законопроект о запрете на импорт обогащенного урана из России. Он подразумевает введение эмбарго не только на обогащенный уран, но и сырье, произведенное российскими компаниями или полученное по свопу (по обмену) на него. Документ вступает в силу через 90 дней подписи президента США. Джо Байден 13 мая подписал данный закон.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Джо Байден подписал закон о запрете урана из России.