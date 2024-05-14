Обязан по закону: как заставить нерадивого отца выплачивать алименты

Должником займутся специальные инстанции.

Бракоразводный процесс — дело нелегкое, а когда между неудавшимися супругами встают дети, он и вовсе превращается в сущий кошмар. Часто случается так, что нерадивые отцы отказываются от материальной поддержки собственного ребенка, оставляя мать на произвол судьбы. Как действовать в такой ситуации рассказала адвокат Виктория Данильченко в беседе с сайтом NEWS.ru.

По словам эксперта, в подобной ситуации нужно незамедлительно обращаться в суд, с требованием заставить отца детей перечислить положенную по закону сумму.

«Если мать заявляет только требование о взыскании алиментов с отца, то она в порядке приказного производства обращается к мировому судье по месту жительства должника или по своему месту жительства», — объяснил юрист.

Дальнейшее развитие событий зависит от реакции самого должника. Если нерадивый отец начнет возражать и отказываться от своих обязанностей — матери следует обращаться в суд в порядке искового производства, с целью получить решение соответствующих инстанций или исполнительный лист.

«Далее с судебным приказом или исполнительным листом мать обращается в службу судебных приставов. И здесь уже начинается работа судебного пристава. Чтобы разрешить проблему неуплаты алиментов, в федеральном законе об исполнительном производстве закреплены меры воздействия приставов на должников», — подытожил эксперт.

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