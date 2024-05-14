«Рассказываю тайну»: Голубкина назвала истинную причину развода с Фоменко

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 31 0

Актриса Мария Голубкина заявила, что развелась с Фоменко из-за споров о бассейне

«Рассказываю тайну»: Голубкина назвала истинную причину развода с Фоменко

Фото: Александр Куров / ТАСС

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Брак знаменитостей продлился 13 лет и распался в 2008 году.

Оказывается, актриса Мария Голубкина и шоумен Николай Фоменко развелись из-за разногласий по поводу строительства бассейна. Такое признание сделала артистка в эфире федерального телеканала.

«Рассказываю тайну, почему мы развелись с Колей Фоменко. Он сказал мне, что я не дала ему построить бассейн. А он его построил в итоге. У него дом еще больше, чем у меня. Я спрашивала: „Ну как?“. Он отвечал, что это ужас», — рассказала Голубкина.

По ее словам, бывшему супругу приходится перед выходом из дома закрывать все окна и двери. Актриса пояснила, что за бассейном нужно тщательно ухаживать, чистить и обрабатывать химией, иначе вода заплесневеет.

Ранее в одном из интервью Голубкина говорила, что их с Фоменко союз распался по обоюдному согласию из-за невозможности дальнейшего совместного проживания.

«Мы просто больше не могли жить вместе. Нет какой-то одной причины развода, их миллион. Просто если их все начинать перечислять про другого человека, то он покажется какой-то сволочью и гнидой. Я не хочу обижать его», — призналась актриса.

Брак знаменитостей продлился 13 лет и распался в 2008 году. В отношениях появились на свет двое детей: Анастасия (1998) и Иван (2003). Для Фоменко актриса была уже третьей женой, а для Голубкиной замужество стало первым и единственным. Она больше не планирует идти к алтарю и наслаждается жизнью в одиночестве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Голубкина переполошила поклонников, опубликовав фото с младенцем из роддома.

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«Рассказываю тайну»: Голубкина назвала истинную причину развода с Фоменко

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