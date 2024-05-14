В Раде призвали министра обороны Украины Умерова уйти в отставку: «Провалился»
В Раде призвали Умерова уйти в отставку на фоне ситуации под Харьковом
Фото: Oleg Petrasyuk / ТАСС
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По мнению нардепа, он несет ответственность за критическую ситуацию в Харьковской области из-за наступления ВС РФ.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* призвал министра обороны Украины Рустема Умерова уйти в отставку из-за продвижения российских войск в Харьковской области.
«Я думаю, что после событий в Харьковской области у нас должны быть отставки. Первым должен пойти Рустем Умеров. Вообще нужно сесть и написать самому заявление на увольнение. Не справился. Провалился» — написал Гончаренко в своем Telegram-канале.
Гончаренко также считает, что пора обсудить работу нового главкома ВСУ Александра Сырского.
Одиозный нардеп также набросился на «блогеров и всех остальных», кто рассказывает в соцсетях о «классных» защитных сооружениях в Харьковской области, сидя «по киевским и львовским ресторанам».
Накануне генштаб ВСУ признал успехи российской армии на харьковском направлении. Отмечается, что для украинских сил на данном участке фронта ситуация складывается сложная.
В свою очередь Минобороны РФ объявило о том, что вооруженные силы освободили в Харьковской области несколько населенных пунктов и продолжают успешное продвижение.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* в интервью The New York Times назвал критической ситуацию для армии Украины в Харьковской области.
* — внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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