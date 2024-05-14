«На грани»: на Украине признали критическую обстановку в Харьковской области
Буданов*: ситуация в Харьковской области для ВСУ близка к критической
Фото: Reuters / CLODAGH KILCOYNE
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Все силы украинской армии находятся в этом регионе и в Часовом Яре под Донецком, добавил глава ГУР.
Ситуация для армии Украины в Харьковской области становится критической. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Незалежной Кирилл Буданов* в беседе с газетой The New York Times.
«Ситуация [в Харьковской области] на грани. Каждый час эта ситуация приближается к критической», — сказал он.
Буданов сообщил о попытках киевского режима укрепить оборону на северо-востоке Украины подразделениями других участков фронта, но для этих целей сложно найти личный состав. Все силы армии уже находятся в этой области, либо же в Часовом Яре в ДНР.
«Я использовал все, что у нас есть. К сожалению, у нас больше нет никого в резерве», — добавил глава ГУР.
Накануне Генштаб ВСУ признал успехи ВС РФ на харьковском направлении. Отмечается, что для украинских сил на данном участке фронта ситуация складывается сложная. Минобороны России объявило накануне о том, что Вооруженные силы освободили в регионе несколько населенных пунктов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что бойцы группировки войск «Запад» захватили позиции ВСУ и взяли в плен несколько боевиков формирований «Кракен»** и «Братство» в Харьковской области.
* — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
** — организация признана террористической в России
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