Глава ЦИК России анонсировала единый день голосования в 2024 году

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Евгения Романова
Евгения Романова 66 0

Памфилова: единый день голосования состоится 8 сентября

Глава ЦИК России анонсировала единый день голосования в 2024 году

Фото: © РИА Новости / Александр Сухов

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Все возможные перемены, которые отразятся на ЕДГ, будут определены примерно до 8 июля.

Единый день голосования (ЕДГ) в России состоится 8 сентября 2024 года. Об этом заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

«Неизбежны перемены, которые могут отражаться на избирательной кампании, 8 сентября у нас Единый день голосования», — сказала она.

По итогам сформированного нового состава кабмина понятно, что в него войдут четыре губернатора. Также выборы предстоят еще в пяти регионах. Ситуация еще может измениться. Все возможные перемены, которые отразятся на ЕДГ текущего года, будут определены примерно до 8 июля.

В Telegram-канале ЦИК уточнили, что в единый день голосования состоятся почти четыре тысячи избирательных кампаний всех уровней и кампаний референдумов в 83 регионах России. Свыше 35 тысяч мандатов будет замещено.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Владимир Путин назначил врио губернатора в пяти регионах России. Речь идет о Кузбассе, Хабаровском крае, а также Калининградской, Курской и Тульской областях.

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