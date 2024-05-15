Деньги и системы ПВО: США опять обещают Украине военную помощь

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Евгения Романова
Евгения Романова 26 0

Блинкен: США и Украина обсуждают вопрос размещения систем ПВО в Харькове

Деньги и системы ПВО: США опять обещают Украине военную помощь

Фото: © РИА Новости / Стрингер

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Тема:
Спецоперация

Энтони Блинкен также анонсировал подписание двухстороннего соглашения в сфере безопасности.

Соединенные Штаты направят Украине два миллиарда долларов на финансирование производства и закупки оружия. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции в Киеве.

«Мы направим дополнительные два миллиарда долларов иностранного военного финансирования для Украины», — сказал он.

Блинкен добавил, что эти деньги пойдут на развитие военного производства на Украине и на возможность киевского режима закупать вооружения у других стран, в том числе у США. Также Вашингтон считает системы ПВО ключевым приоритетом для Киева. Сейчас американские власти работают в срочном порядке над тем, чтобы изыскать доступные комплексы для передачи их Украине.

Ведутся и обсуждения насчет того, чтобы разместить системы ПВО в Харькове.

Кроме того, Киев и Вашингтон собираются в течение нескольких недель подписать двухстороннее соглашение в сфере безопасности. В этом направлении проделана «значительная работа», заявил Блинкен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Блинкен прилетел на Украину с необъявленным визитом для обсуждения с президентом Незалежной Владимиром Зеленским ситуации в зоне российско-украинского конфликта. Это уже пятая его поездка в республику после начала СВО. Госсекретарь США в ходе визита заявил, что для Украины наступил критический момент. Он пообещал Киеву поставки оружия в больших объемах.

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Спецоперация
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