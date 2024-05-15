Собянин одобрил строительство делового центра на западе столицы

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 12 0

Строительство делового центра позволит создать больше 1,7 тысяч рабочих мест.

Собянин одобрил строительство делового центра на западе столицы

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил план строительства административно-делового центра на западе города.

По словам мэра, объект будет возведен по программе создания мест приложения труда. Здание появится в Кунцеве около станции метро «Молодёжная».

Строительство делового центра позволит создать больше 1,7 тысячи рабочих мест.

Столичный градоначальник отметил, что за четыре года реализации программы с инвесторами было заключено более 90 соглашений: стороны договорились о строительстве в Москве свыше 4,5 млн кв. м коммерческой недвижимости. Там смогут работать свыше 210 тыс. человек.

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