Собянин одобрил строительство делового центра на западе столицы

Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил план строительства административно-делового центра на западе города.

По словам мэра, объект будет возведен по программе создания мест приложения труда. Здание появится в Кунцеве около станции метро «Молодёжная».

Строительство делового центра позволит создать больше 1,7 тысячи рабочих мест.

Столичный градоначальник отметил, что за четыре года реализации программы с инвесторами было заключено более 90 соглашений: стороны договорились о строительстве в Москве свыше 4,5 млн кв. м коммерческой недвижимости. Там смогут работать свыше 210 тыс. человек.