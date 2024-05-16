Конец света близок? Ученые опубликовали шокирующие исследование о климате

За последние две тысячи лет произошли необратимые изменения.

Лето 2023 года стало самым жарким за последние две тысячи лет на Северном полушарии. Это очень сильно взволновало ученных. Исследователи из Кембриджского университета и Университета Иоганна Гутенберга в Майнце выяснили, что жаркое лето подтверждает серьезность глобального потепления и его влияние на климат Земли. Их работу опубликовало издание Nature.

Исследователи в своей работе использовали разные данные, включая палеоклиматические и исторические сведения, метеорологические записи и толщину годичных колец на деревьях, чтобы реконструировать климат Европы за последние две тысячи лет.

Используя полученные данные ученые определили колебания температур с античных времен. Также удалось определить, когда лето было очень жарким, а когда наоборот.

Самыми холодные летние периоды были в 536-м, 627-м, 1601-м и в 1642 году, а самые жаркие в 246-м, 282-м, 986-м и 1061-м.

Историческая норма в прошлом году была превышена на 1,2-1,4 градуса Цельсия и, соответственно, лето 2023 года стало самым жарким в истории. До этого рекорд был поставлен в 2016 году.

Ученые очень опасаются жары, которая стояла прошлым летом. Это в очередной раз подтверждает близость глобального потепления. Если выбросы парниковых газов не будут сокращены, то волны высокой температуры будут чаще накрывать Землю, а период засухи станет более продолжительным.

Авторы исследований отметили, что их результаты можно применять только к Северному полушарию. В Южном же надо продолжать работы, чтобы понять, как глобальное потепление влияет на климат на другой части Земли.

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