Это уже реальность: к чему человечеству предстоит готовиться из-за изменения климата

Погода продолжает удивлять своими «сюрпризами», и не всегда приятными. Чего ждать дальше?

Март 2024 года стал десятым самым жарким месяцем подряд за всю историю наблюдений. По данным исследователей, температура в этом месяце была выше климатической нормы на 1,68 градуса Цельсия. Согласно Парижскому соглашению по климату, данная отметка может спровоцировать уже необратимые процессы в природе. О том, какие последствия несут в себе климатические изменения для человечества, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов специально для 5-tv.ru.

По словам специалиста, сейчас в мире происходят климатические изменения, к которым надо постепенно адаптироваться. При этом насколько необратимыми они будут — сейчас сказать трудно. По этой причине эксперт призвал не увлекаться катастрофическими сценариями.

«Это одно из последствий глобального изменения климата, второе — учащение экстремальных погодных явлений, более сильная жара, когда она наступает в тех или иных районах. Например, в начале апреля мы дважды пережили всплеск тепла», — объяснил эксперт.

Сейчас человечеству стоит задумываться о происходящих климатических переменах, но не поддаваться панике и не опускать руки. Прогнозы об экстремальных холодах, дождях и жаре будет появляться все чаще, к этому надо постепенно привыкнуть и адаптироваться к капризам природы.

«Летом наверняка будут сообщения об очень сильных ливнях», — предположил Александр Шувалов.

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