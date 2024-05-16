«Снял кусок кожи до мяса»: Айза подверглась насилию со стороны экс-супруга

Их общий ребенок боится отца.

Экс-супруга рэпера Гуфа, блогер и телеведущая Айза призналась, что она стала жертвой домашнего насилия. Напал на звезду ее другой бывший муж — бизнесмен и серфер Дмитрий Анохин. Об этом блогер рассказала психологу Марку Бартону для его YouTube-канала.

Расстались Анохин и Айза со скандалом, но потом звезда решила простить все обиды, чтобы бизнесмен мог общаться с их общим сыном Элвисом. Оказалось, что блогер зря приняла такое решение. Несколько месяцев назад Анохин ударил Айзу на глазах у детей.

Сначала у бывших произошел конфликт на почве того, что серфер начал унижать старшего сына телеведущей от Гуфа Сэма. Мальчик выиграл олимпиаду по математике, но такие успехи вовсе не впечатлили бизнесмена. Он обозвал ребенка дураком, манипулятором и вруном.

«Я начинаю его отчитывать. Он, 45 лет мужику, засовывает пальцы в уши и начинает: „Бе-бе-бе“. Я подхожу, вытаскиваю пальцы из его ушей, продолжаю говорить. И он кидается на меня рукой и ногтем царапает. Он схватил меня и оторвал губу от десны, прямо снял кусок кожи до мяса. У меня просто кровища. Все это при детях!» — рассказала Айза.

После этого Анохин замахнулся на Айзу кулаком. В этот момент Элвис прыгнул между ними, чтобы защитить маму.

Айза подчеркнула, что под влиянием общественности она решилась на то, чтобы отец общался с сыном, но это оказалось невозможным — Элвис просто боится отца, который всегда делает ребенку замечания.

«У него странная установка, что ребенок должен быть грязным. Он даже не интересуется, что нравится Элвису. Сын его боится. Когда Элвис видит папу, он просто замирает», — объяснила блогер.

Она объяснила, что Гуф, например, позорит сына своими поступками в интернете, но в этом случае мальчик хотя бы не боится отца.

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