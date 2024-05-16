Как при менопаузе: этот симптом рака мочевого пузыря часто не замечают

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 15 0

Daily Mail: кровь в моче может сигнализировать о раке мочевого пузыря

Как при менопаузе: этот симптом рака мочевого пузыря часто не замечают

Фото: www.globallookpress.com / Annette Riedl

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Женщины с этим страшным недугом обращаются к врачу с жалобами, в среднем, пять раз, пока медики не поймут — это не прекращения менструальных циклов.

Рак мочевого пузыря у женщин зачастую медики путают с наступлением менопаузы из-за того, что присутствует один схожий симптом. Как Daily Mail рассказала онколог Элисон Бертл, появление крови в моче может сигнализировать о наличие онкологии.

Чаще всего рак мочевого пузыря диагностируется у мужчин старше 65 лет. Однако никто не застрахован от смертельного диагноза. Важно обследоваться и регулярно посещать врача, особенно женщинам в период менопаузы. Именно им чаще всего ставят ошибочные диагнозы, заблуждаются и лечат инфекции при помощи антибиотиков и «гоняют» по гинекологам.

Как отметила Бертл, женщинам, имеющим рак мочевого пузыря, приходится, в среднем, до пяти раз обращаться к врачу, прежде чем ей поставят точный диагноз. Поэтому нужно максимально внимательно относиться к своему здоровью. Помимо же появления крови в моче, у онкобольной могут наблюдаться частые и болезненные мочеиспускания, тянущие боли в пояснице, потеря веса, усталость, недержание и боли в животе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, может ли рак передаться генетически.

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