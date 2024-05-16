В Петербурге нашли останки бывшего члена сборной СССР по легкой атлетике Бордукова

В Санкт-Петербурге обнаружены останки бывшего члена сборной СССР по легкой атлетике, чемпиона Ленинграда Вячеслава Бордукова, убитого 24 года назад. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Останки спортсмена нашли с помощью проведения земляных работ на улице Коммуны, они были обернуты в полиэтиленовый пакет.

На местонахождение того, что осталось от спортсмена, указали двое петербуржцев — задержанные по подозрению в убийстве в 2000 году спецназовца СОБРа из РУБОП бизнесмен Олег Каштело и Александр Сиваков. В ходе расследования стало известно, что они совместно еще с двумя напарниками также совершили нападение на атлета.

По словам подозреваемых, убийство Бордукова в 2000 году было совершено с целью хищения автомобиля Audi, принадлежащего спортсмену. По их словам, напарники напали на мужчину, после чего пытали в гараже — им необходимо было выяснить, где он хранит ключи. Затем они скрыли тело.

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