В Сосновом бору в Москве обнаружены человеческие кости

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 1 922 0

В Сосновом бору возле памятника обнаружены человеческие останки со времен ВОВ

В Сосновом бору в Москве обнаружены человеческие кости

Фото: www.globallookpress.com / Martin Engelmann

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Скелет нашли местные жители во время субботника.

В Ленинградской области в Сосновом бору были обнаружены человеческие останки близ памятника «Ораниенбаумский пятачок» в Гостилицком сельском поселении Ломоносовского района. Как известно 5-tv.ru, найдены большая и малая берцовая кости, ребра, нижняя челюсть, кости верхних конечностей и позвоночника, а также кости таза.

Повреждений на костях не обнаружено. Предполагаемая давность нахождения костей в земле — со времен Великой Отечественной войны. Цвет скелета приобрел коричневый оттенок.

Обнаружили останки местные жители во время проведения субботника. Процессуальное решение будет принято по результатам судебно-медицинского исследования скелета и доследственной проверки.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что скелет с «фарфоровым» желчным пузырем нашли на кладбище психбольницы в США. Американские ученые из Университета Миссисипи в ходе раскопок на кладбище психиатрической больницы обнаружили скелет с твердым предметом яйцеобразной формы среди костей.

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