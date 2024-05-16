Стали известны дата и место прощания с народным артистом Олегом Леваковым

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 6 0

Скончавшегося артиста Олега Левакова похоронят 18 мая на Ковалевском кладбище

Стали известны дата и место прощания с народным артистом Олегом Леваковым

Фото: Кадр из к/ф «Чума», реж. Алексей Козлов, Александр Устюгов, 2015 г.

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Актер из «Улицы разбитых фонарей» скончался на 77-м году жизни.

Народный артист России Олег Леваков умер на 77-м году жизни в Санкт-Петербурге. Прощание с режиссером-постановщиком пройдет 18 мая с 11:00 до 12:30 на основной сцене театра имени Ленсовета, где он служил с 1974 года.

После прощания в 13:00 часов пройдет отпевание во Владимирском соборе. Талантливого актера похоронят на Ковалевском кладбище Всеволожского района, передает пресс-служба театра.

«Мы навсегда сохраним в своих сердцах талант, юмор, человеческое достоинство, безграничную любовь к родному театру и коллегам дорогого нашего Олега Александровича», — говорится в на сайте театра.

Леваков родился в Ленинграде в 1947 году. Окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Среди популярных спектаклей с участием артиста: «Старший сын», «Трубадур и его друзья», «Игроки», «Вы чье, старичье?», «Войцек», «Калигула», «Вишневый сад», «Левша».

Поставил народный артист РФ такие спектакли, как «Смешанные чувства», «Без вины виноватые», «В этом милом старом доме», «Евгений Онегин». Снялся в более чем 80 кинокартинах. Среди них: «Улицы разбитых фонарей», «Литейный», «Агентство НЛС», «Тайны следствия» и многие другие.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что умер актер из «Али-Баба и сорок разбойников» Харапес.

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