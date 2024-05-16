«Мама четверых детей»: подруга Блиновской создала петицию с требованием освободить блогера

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 31 0

Подруга Блиновской Сальникова опубликовала петицию с просьбой освободить блогера

«Мама четверых детей»: подруга Блиновской создала петицию с требованием освободить блогера

Фото: © РИА Новости / Кристина Кормилицына

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Королева марафонов находится в СИЗО с января 2024 года.

Психолог Юлия Сальникова, подруга коуч-блогера Елены Блиновской, опубликовала петицию с призывом освободить знаменитость из СИЗО. Видеообращением она поделилась на своей странице в социальной сети.

Блиновская обвиняется в неуплате налогов на сумму 1,4 миллиарда рублей, а также в легализации средств, приобретенных незаконным путем. Сперва звезда находилась под домашним арестом, однако в январе 2024 года была отправлена в СИЗО.

Как заявила Сальникова, ее подруге необходимо смягчить меру пресечения.

«Суть петиции в поддержку Елены Блиновской. Вы знаете, что Елена, мама четырех детей, находится в СИЗО с января 2024 года. Она не совершила насильственных преступлений, она не причинила такого вреда, который нельзя исправить», — сказала психолог.

Она также отметила, что Блиновская в силах погасить долг перед государством в кратчайшие сроки, однако для этого ей необходимо выйти на свободу и «принять активное участие в реализации имущества». Это единственный возможный способ избавиться от задолженности, подчеркнула Сальникова.

«И, конечно же, вернуть мать ее несовершеннолетним детям. А у нее их четверо», — попросила блогер.

Сейчас петицию подписали 973 человека.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему все попытки Блиновской избежать тюрьмы напрасны.

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