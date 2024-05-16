Врачам клиники Хайдарова IQ Рlаstiquе избрали меру пресечения

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 29 0

Хирургов клиники Хайдарова отправили под домашний арест на два месяца

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

По данным следствия, Елагин и Кадзаев действовали умышленно, а также предвидели возможность ухудшения здоровья пациента и отнеслись к нему безразлично.

Московский суд отправил врачей-хирургов клиники IQ Plastique Илью Елагина и Тамерлана Кадзаева под домашний арест на срок два месяца. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

По данным следствия, Елагин и Кадзаев действовали умышленно, а также предвидели возможность наступления последствий в виде ухудшения здоровья пациента и отнеслись к нему безразлично.

Позже в его медицинскую карту специалисты внесли изменения, чтобы скрыть следы некачественной медицинской помощи.

При оглашении меры пресечения в суде присутствовали представители следствия, защита хирургов, а также их пациенты. Известно, что на заседании по делу также была супруга Тимура Хайдарова — Светлана Сильваши.

Ранее в Москве задержали двух пластических хирургов из скандально известной клиники Тимура Хайдарова. В отношении 45-летнего заведующего хирургическим отделением и 28-летнего врача-хирурга проводятся необходимые следственные действия.

Врачей подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и повлекших за собой смерть.

Дело в том, что 16 февраля 2024 года в клинике провели пластическую операцию, после которой пациенту стало плохо. После повторного вмешательства мужчина впал в кому и в скором времени скончался.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что представитель клиники Хайдарова вступился за хирургов.

+18° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
91.26
-0.10 98.83
0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:58
МИД России объявил о высылке военного атташе Британии
17:48
ВС РФ ударом «Искандера» ликвидировали до 50 боевиков ВСУ под Харьковом
17:46
Был писарем: скромный Герой России пошутил в ответ на вопрос о награде
17:39
Ручки-загребучки: как правильно чесать ладонь для получения денег от Вселенной
17:25
«Разбираться с каждым отдельно»: на Украине с курьеров сняли бронь от мобилизации
17:23
Врачам клиники Хайдарова IQ Рlаstiquе избрали меру пресечения

Сейчас читают

Востоковед Тавровский: Путин и Си Цзиньпин обсудят создание финансовой схемы, в которой не будет доллара
Обнародованы самые шикарные даты для свадьбы летом 2024 года
«Европейские политики с ним борются»: в Германии заявили, что Фицо перешел дорогу ЕС
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео