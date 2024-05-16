Врачам клиники Хайдарова IQ Рlаstiquе избрали меру пресечения

По данным следствия, Елагин и Кадзаев действовали умышленно, а также предвидели возможность ухудшения здоровья пациента и отнеслись к нему безразлично.

Московский суд отправил врачей-хирургов клиники IQ Plastique Илью Елагина и Тамерлана Кадзаева под домашний арест на срок два месяца. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

По данным следствия, Елагин и Кадзаев действовали умышленно, а также предвидели возможность наступления последствий в виде ухудшения здоровья пациента и отнеслись к нему безразлично.

Позже в его медицинскую карту специалисты внесли изменения, чтобы скрыть следы некачественной медицинской помощи.

При оглашении меры пресечения в суде присутствовали представители следствия, защита хирургов, а также их пациенты. Известно, что на заседании по делу также была супруга Тимура Хайдарова — Светлана Сильваши.

Ранее в Москве задержали двух пластических хирургов из скандально известной клиники Тимура Хайдарова. В отношении 45-летнего заведующего хирургическим отделением и 28-летнего врача-хирурга проводятся необходимые следственные действия.

Врачей подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и повлекших за собой смерть.

Дело в том, что 16 февраля 2024 года в клинике провели пластическую операцию, после которой пациенту стало плохо. После повторного вмешательства мужчина впал в кому и в скором времени скончался.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что представитель клиники Хайдарова вступился за хирургов.