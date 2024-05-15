«Высококвалифицированные»: представитель клиники Хайдарова вступился за хирургов

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 46 0

Представитель IQPlastique Слащев: при задержании хирургов были допущены нарушения

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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По его словам, при задержании врачей были допущены нарушения.

Хирургов клиники IQ Plastique, принадлежащей звездному хирургу Тимуру Хайдарову, задержали с нарушениями, как утверждает представитель учреждения Владимир Слащев в беседе с 5-tv.ru.

Он отметил, что следователи должны были провести ряд серьезных процедур — и вскрытие тела умершего пациента, и судебно-медицинскую экспертизу, она является обязательной для таких уголовных дел.

«По делу задержаны два врача, это Елагин и Кадзаев, это высококвалифицированные дипломированные специалисты», — подчеркнул представитель.

По словам Слащева, пока рано судить о причастности хирургов к смерти пациента. Клиника IQ Plastique будет делать все, чтобы защитить сотрудников, и будет оказывать любую юридическую и консультативную поддержку и помощь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что клинику звездного хирурга Хайдарова в Москве опечатали.

Известно, что в столице накануне задержали двух сотрудников медицинского учреждения — хирургов. Один из них — молодой 28-летний специалист, второй — 45-летний заведующий отделением. В их отношении проводятся все необходимые следственные действия.

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