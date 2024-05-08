Великобритания высылает из страны военного атташе России

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 282 0

Вводятся и новые ограничения в отношении российских дипломатов.

Великобритания высылает из страны военного атташе России

Фото: Reuters / Hollie Adams

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Министерство внутренних дел (МВД) Великобритании объявило о высылке из страны военного атташе России. Об этом решении сообщило агентство Reuters.

Кроме того, Великобритания вводит новые ограничения при получении дипломатических виз россиянами. Ограничения намерены ввести и на срок пребывания в стране. С некоторой недвижимости России на территории Соединенного королевства будет снят дипломатический статус, также заявил глава МВД Джеймс Клеверли.

Тем временем в беседе с РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва даст адекватный ответ на действия Лондона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД вызвал временную поверенную в делах Латвии в России Даце Рутку. Дипломату выразили решительный протест в связи с объявлением persona non grata двух работников российского посольства. В качестве ответной меры принято решение выслать из страны двух латвийских дипломатов.

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