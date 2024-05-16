Мэр Москвы рассказал об онлайн-доступе к личным делам ученых и деятелей искусств

Благодаря открытому в Москве онлайн-доступу к личным делам ученых и деятелей культуры столичные школьники и студенты колледжей поучаствовали в выявлении уникальных исторических документов. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр Сергей Собянин, подводя промежуточные итоги проекта «Уникальные документы. Взгляд нового поколения».

Программа стартовала в сентябре прошлого года. Ее цель состоит в том, чтобы подростки научились анализировать историческую информацию и познакомились с работой Главархива изнутри.

В рамках проекта они смогли познакомиться с личными делами ученых Ивана Сеченова, Николая Пирогова, Николая Жуковского, Сергея Вавилова, художника Василия Кандинского, поэта Федора Тютчева, историка Василия Ключевского и других известных людей — студентов и преподавателей Императорского Московского университета. Им довелось поработать с документами, уникальными как с точки зрения содержащейся в них информации, так и в плане их духовной и исторической ценности.

В конкурсном отборе участвовали больше тысячи учеников 8-11 классов и студентов колледжей, 59 из них прошли в очный этап. В общей сложности они изучили порядка 1,5 тыс. личных дел ученых и деятелей культуры.

Проект будет продолжен в будущем учебном году.