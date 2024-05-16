Собянин провел личный прием граждан

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 13 0

Все обращения касались основных направлений развития города.

Собянин провел личный прием граждан

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин провел личный прием граждан по поручению президента России. Об этом глава города написал в своем Telegram.

По его словам, все обращения касались основных направлений развития города. Например, медсестра Елена Лаврентьева попросила ускорить ввод в эксплуатацию детского сада в поселке Марьино в ТиНАО.

«Сейчас город строит в поселке садик на 200 малышей. В нем будет все для детского развития: просторные игровые, спортивный и музыкальный залы, кабинеты логопеда и психолога», — отметил Собянин. Он заявил, что дал поручение ввести объект в эксплуатацию в сжатые сроки. «Постараемся сделать это до 1 сентября. Детсад войдет в состав школы № 1392 имени Д. В. Рябинкина», — добавил мэр.

Всего до конца 2026 года в городе появится больше 200 новых объектов образования.

На встрече с мэром москвичка Наталья Зиновьева рассказала необходимости реабилитировать Оленьи пруды в парке «Сокольники». Собянин пообещал до конца года привести в порядок каскад из пяти прудов — их очистят, укрепят берега, реабилитируют вокруг всю экосистему. Мэр добавил, что за 12 лет привели в порядок 138 водоемов. В этом году в планах — провести работы на более чем 20 водоемах.

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