В Казани открылась крупнейшая экономическая выставка Russia Halal Expo

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 14 0

Участники разных стран представили передовые разработки.

В Казани открылась крупнейшая экономическая выставка Russia Halal Expo

Фото: Смирнов Владимир / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

На Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» в Казани была запущена крупнейшая экономическая выставка Russia Halal Expo, на которую прибыли делегации из более чем 80 стран, сообщает телеканал «Татарстан 24».

Участники из разных стран, включая Сенегал и Туркменистан, представили свои передовые разработки на стендах выставки.

Делегация Туркменистана акцентировала внимание гостей выставки на национальные ковры, отмеченные в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО из-за уникальной технологии изготовления.

Специалист министерства торговли и внешнеэкономических связей страны Атанепес Беллиев также подчеркнул, что Татарстан и Туркменистан на протяжение многих лет связывают крепкие торгово-экономические отношения.

В ответ на это глава Татарстана Рустам Минниханов отметил, что такого рода форумы способствуют укреплению международного сотрудничества.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что выставку «Россия» на ВДНХ посетили 13 миллионов человек.

+15° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
90.92
-0.34 98.90
0.07
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:54
В Госдепе США назвали «невероятно отчаянным» положение ВСУ
23:28
«Основное отличие от животных»: откуда у людей берутся вещие сны
23:17
В новом клипе «Любимая женщина» SHAMAN примерил на себя роль героя-любовника
23:12
Умер сыгравший д’Артаньяна в «Трех мушкетерах» актер
22:54
Прохор Шаляпин о сексе за деньги: «Я играю по-крупному»
22:38
Болгария хочет получить от «Газпрома» неустойку за прекращение поставок газа

Сейчас читают

Востоковед Тавровский: Путин и Си Цзиньпин обсудят создание финансовой схемы, в которой не будет доллара
Обнародованы самые шикарные даты для свадьбы летом 2024 года
«Мертвые активизируются под лунным светом»: как нельзя вести себя на кладбище
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео