Пациент победил смертельный рак мозга с помощью экспериментального метода

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 28 0

Эта терапия дала положительные результаты на четвертой стадии болезни.

Пациент победил смертельный рак мозга с помощью экспериментального метода

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO

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Австралийский исследователь Ричард Сколайер, который активно изучает сферу онкологии, избавился от смертельной опухоли в мозге с помощью экспериментального метода лечения. Об этом рассказывает BBC. Больной оказался «по совместительству» врачом и лично принимал участие в разработке данной терапии.

Около двух лет назад у Ричарда диагностировали рак четвертой стадии. Первоначальные прогнозы были пессимистичными, но экспериментальное лечение принесло положительные результаты.

В своих социальных сетях Сколайер поделился, что последние результаты МРТ не выявили рецидивов.

«Это, конечно, не означает, что мой рак мозга излечен. Но просто приятно знать, что он еще не вернулся, так что у меня еще есть немного времени, чтобы наслаждаться жизнью с моей женой Кэти и моими тремя замечательными детьми», — рассказал исследователь.

Ричард стал первым пациентом, которому провели комбинированную иммунотерапию перед операцией. Он также сотрудничал с онкологом Джорджиной Лонг в разработке этой методики.

В ходе лечения была использована персонализированная вакцина, специально разработанная с учетом особенностей опухоли пациента. Лонг отметила необходимость дальнейших исследований результатов терапии, прежде чем такой метод сможет быть применен у других пациентов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, может ли рак передаться генетически.

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