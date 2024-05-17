С космодрома Плесецк запустили ракету «Союз 2.1б» с военными спутниками

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 67 0

Пуск был организован Минобороны РФ.

С космодрома Плесецк запустили ракету «Союз 2.1б» с военными спутниками

Фото: © РИА Новости

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Воздушно-космические силы России провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк. На ней находятся военные спутники. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«17 мая 2024 года с космодрома Плесецк (Архангельская область) в интересах Минобороны России осуществлен пуск ракеты-носителя „Союз 2.1б“ с космическими аппаратами на борту», — рассказали в ведомстве.

Пока что других данных нет.

Ранее 5-tv.ru писал, что конгресс США хочет получить от шефа Пентагона Ллойда Остина доклад о последствиях ядерного взрыва в космосе. Сделать это нужно не позднее 28 февраля 2025 года.

Комитет палаты представителей беспокоится из-за недавних сообщений о мощном российском оружии, которое разместят в космосе. Активно распространяются слухи, что оно сможет вывести все американские орбитальные спутники из строя.

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