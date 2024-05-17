Минобороны показало кадры запуска ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» состоялся на космодроме Плесецк в Архангельской области. Отправку космического судна осуществили ВКС (Воздушно-космические силы) России. Пресс-служба Минобороны РФ поделилась кадрами запуска.

Ракета взлетела 17 мая 2024 года. Она представляет интересы ведомства и перевозит военные спутники.

«Осуществлен пуск ракеты-носителя „Союз 2.1б“ с космическими аппаратами на борту», — сообщили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru писал, что конгресс США хочет получить от шефа Пентагона Ллойда Остина доклад о последствиях ядерного взрыва в космосе. Сделать это нужно не позднее 28 февраля 2025 года.

Комитет палаты представителей беспокоится из-за недавних сообщений о мощном российском оружии, которое разместят в космосе. Активно распространяются слухи, что оно сможет вывести все американские орбитальные спутники из строя.