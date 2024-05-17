Растворяется в воздухе? Куда девается лишний жир при похудении

Оказывается, все дело в химических реакциях.

Наверняка многие в процессе похудения задумывались, куда именно исчезает жир. Оказалось, что лишние килограммы буквально растворяются в воздухе - это все процесс биохимических реакций.

Портал «Dоктор Питер» объяснил, что при сбросе калорий в организме запускается процесс липолиза. В этот момент жировые клетки высвобождают свое содержимое в кровоток и используют его в качестве топлива. В итоге кислоты попадают в мышцы и сгорают там. Потом часть остатков превращаются в углекислый газ и покидает тело через дыхание. При похудении большая часть буквально выдыхается. Другая половина остатков преобразуется в воду и выходит вместе с мочой.

Известно, что при похудении полезны диеты, но спорт дает гораздо больший эффект. При активной нагрузке клетки мышц захватывают глюкозу и жирные кислоты, чтобы найти силы для выполнения упражнений. Благодаря спорту можно сбросить лишний вес гораздо быстрее, нежели просто сидя на диетах.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что такое индивидуальное питание.