«Этот процесс неизбежен»: какие профессии может заменить ИИ уже через год

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов 38 0

Аналитик Кадыров: ИИ может заменить водителей автобусов в течение трех лет

«Этот процесс неизбежен»: какие профессии может заменить ИИ уже через год

Фото: www.globallookpress.com

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Многие водители автобусов могут потерять работу уже совсем скоро.

Искусственный интеллект (ИИ) может в ближайшие три года заменить не только всю линию дистанционной поддержки, но даже обычных водителей автобусов, о чем предупредил технический эксперт в области нейросетей Родион Кадыров в беседе с URA.RU.

Аналитик заявил, что рынок труда может сильно измениться уже через год. Сильнее всего это затронет водителей автобусов, которые будут больше не нужны. Камеры, датчики и программное обеспечение, построенное на нейросетях, придут им на смену, остается только переоборудовать автопарки.

Это коснется и других профессий: юристов, продавцов-консультантов, специалистов службы поддержки и преподавателей английского языка.

«Этот процесс неизбежен, мы идем к этому», — отметил технический специалист в области ИИ.

Причем профессии, связанные с конфликтом интересов, высокими рисками и где нужно брать на себя ответственность, не исчезнут. Например, в сложных юридических вопросах ИИ пока не может дать гарантий, также он плохо справляется с нестандартными ситуациями, заключил Кадыров.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России готовятся обновить стратегию развития ИИ в рамках нового национального проекта «Экономика данных». Более того, страна вошла в ТОП мировых лидеров по внедрению новой технологии обработки данных.

+19° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
90.92
-0.34 98.90
0.07
Сдержанность и спокойствие: китайский гороскоп на неделю с 20 по 26 мая

Последние новости

12:10
Суд заочно арестовал сбежавшую из России феминистку Маршенкулову
12:05
«Дело принципа»: Боня назвала причины разрыва контрактов в Европе
11:49
«Для нас неприемлемо»: Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы по Украине
11:43
Задело за живое: в Норвегии началась истерика в СМИ после агрессивного поведения их посла
11:36
СМИ заявили об освобождении футболиста «Спартака» Промеса из-под стражи
11:33
МИД Литвы выразил протест России из-за объявления в розыск литовских политиков

Сейчас читают

Востоковед Тавровский: Путин и Си Цзиньпин обсудят создание финансовой схемы, в которой не будет доллара
Обнародованы самые шикарные даты для свадьбы летом 2024 года
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 мая, для всех знаков зодиака
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео