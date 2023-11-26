В России обновят стратегию развития искусственного интеллекта

В России готовятся обновить стратегию развития искусственного интеллекта (ИИ) в рамках нового национального проекта «Экономика данных», который призван вывести различные сферы жизни страны на новый уровень с использованием цифровых технологий. Как сообщают «Известия», ответственные министерства должны определить список показателей развития ИИ и вычислить необходимое финансирование.

Также будет разработана программа для вузов по подготовке специалистов в области ИИ, а Минэкономразвития и Минтруд будут анализировать риски, связанные с внедрением искусственного интеллекта в различные сферы в стране.

По словам представителя Минцифры, новый проект позволит перевести экономику, социальную сферу и органы власти на новые принципы работы, использовать данные для управления и улучшить логистику, телемедицину, онлайн-образование и предоставление госуслуг.

Эксперты прогнозируют, что к 2030 году объем экономики данных в России достигнет 800 миллиардов рублей, а использование технологий ИИ добавит более 11 триллионов рублей к ВВП страны. Кроме того, будет поддержано не менее тысячи ИТ-стартапов, создано порядка двух тысяч решений и продуктов, а также подготовлено более 850 тысяч специалистов.

Алексей Масютин, руководитель центра искусственного интеллекта факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ, отметил, что более чем 60 стран мира уже разрабатывают стратегии в области ИИ, и изменения важны для учета и фокусировки активностей в этой области.

«Развитие ИИ в стране проходит динамично, особенно в части так называемых больших фундаментальных моделей, мультиагентных систем, генеративного моделирования. Эти технологии позволяют значительно ускорить проведение персонализированной диагностики, генерацию новых материалов, проектирование производств, а также помогают человеку в его рутинных задачах», — обратил внимание на детали эксперт.

Руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко согласилась с коллегой и добавила, что базовые проблемы и стратегию развития ИИ необходимо определить «на старте», чтобы заранее предусмотреть большинство нюансов, в первую очередь — в юридическом поле.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что думает президент России Владимир Путин об искусственном интеллекте.