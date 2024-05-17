Путин поблагодарил Китай за бережную память о советских воинах-освободителях

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 24 0

Путин произнес речь на церемонии открытия ЭКСПО в Харбине

Фото, видео: Reuters / Alexander Ryumin; 5-tv.ru

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Отношения двух стран основаны на взаимном уважении.

Президент России Владимир Путин приехал на открытие церемонии российско-китайского ЭКСПО в Харбине, на которой выразил благодарность китайским властям и народу, кадры можно посмотреть на 5-tv.ru.

«Только что мы возложили цветы к мемориалу советским солдатам и офицерам и хотел бы выразить большую признательность жителям Харбина, китайским властям, которые хранят память о наших воинах-освободителях и совместных страницах боевой славы, бережно относятся к общему историческому, духовному и культурному наследию», — сказал глава РФ.

Он подчеркнул, что вместе у России и Китая получится построить множество смелых проектов. Планы тесного сотрудничества он обсудил на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпинем.
Владимир Путин отметил, что результаты российско-китайских экономических связей достойны гордости.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Президент РФ Владимир Путин возложил венок к памятнику советским воинам в Харбине.

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