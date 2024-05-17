Тема «красных линий»: как Россия будет реагировать на ядерные угрозы

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 141 0

Рябков напомнил о принципе зеркальности при ядерных угрозах России

Тема «красных линий»: как Россия будет реагировать на ядерные угрозы

Фото: imago stock&people / ТАСС

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По словам дипломата, в НАТО взяли думать, что в отношении РФ нужно проявлять «стратегическую неопределенность».

Россия намерена отложить тему «красных линий» в сторону и отвечать странам Запада на ядерные угрозы согласно принципу зеркальности. Об этом в интервью агентству ТАСС заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Дипломат отметил, что в НАТО осуществляют действия, несущие стратегическую неопределенность и двусмысленность, чтобы запутать Россию. Об этом, например, ранее заявлял президент Франции Эммануэль Макрон, подняв вопрос о возможности присутствия западных военных на Украине.

«Но эта неопределенность всегда была свойственна доктринальным подходам западной группы, в том числе к тематике, связанной с ядерным оружием. Здесь мы тоже будем проявлять зеркальность. Поэтому тему „красных линий“ мы отложим в сторону», — сказал Рябков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министерства обороны и Генштабы России и Белоруссии начали совместную подготовку к учениям по приведению в готовность нестратегического оружия. По словам президента РФ Владимира Путина, военные мероприятия проходят в три этапа. На втором к учениям присоединятся белорусские коллеги.

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