Укрепление связей: почему саммит «Россия-Африка» вызвал тревогу на Западе

|
Мария Медведева
Мария Медведева Журналист 41 0

Африканские государства стремятся налаживать международные отношения.

Москва укрепляет связи с Африкой, вызывая тревогу Запада

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Саммит «Россия-Африка» вызвал тревогу на Западе

Третий саммит «Россия — Африка» пройдет в Москве 28–29 октября. Участники встречи обсудят ключевые направления сотрудничества, которые определят развитие Африки на ближайшие годы. Об этом сообщило издание EADaily.

Расширение сотрудничества Москвы с африканскими странами вызывает тревогу на Западе. Российская сторона рассматривает саммит как площадку для укрепления политических и экономических связей с государствами континента.

Встреча пройдет на фоне стремления африканских государств развивать международные отношения и расширять возможности для экономического взаимодействия.

Деловая программа экономического и гуманитарного форума «Россия — Африка» включает более 40 панельных сессий и дискуссий. Участники обсудят торговлю, инвестиции, промышленность, энергетическую и продовольственную безопасность, образование и внедрение новых технологий. Об этом говорится на официальном сайте форума.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что программа форума «Россия — Африка» в Москве объединит четыре направления: устойчивое развитие и суверенитет, экономику, гуманитарное сотрудничество и человеческий капитал, а также технологии и инновации.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.49
-0.05 90.09
-0.15
Ноготочки на удачу: лунный гороскоп маникюра на ноябрь 2026 для знаков зо...

Последние новости

13:07
Кожура может обмануть: зачем перед едой мыть бананы и ананасы
12:58
Сводит ноги снова и снова: как быстро и безопасно облегчить судорогу
12:44
Жажды нет, а воды не хватает: какие признаки обезвоживания легко пропустить зимой
12:41
Президент Финляндии и премьер Норвегии провели телефонный разговор с Путиным
12:39
Новый штамм коронавируса PJ.2.1: есть ли он в России и чем опасен
12:38
Ограничения мобильного интернета в Москве: как не остаться без связи

Сейчас читают

Долину без спроса «продали» вместе с мебелью: директор певицы идет в суд
Смерть Соседова обрастает тайнами: гостиница отказалась показывать записи с камер
Беременная девушка рэпера Кizаru обвинила его в избиении
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео