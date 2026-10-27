Саммит «Россия-Африка» вызвал тревогу на Западе

Третий саммит «Россия — Африка» пройдет в Москве 28–29 октября. Участники встречи обсудят ключевые направления сотрудничества, которые определят развитие Африки на ближайшие годы. Об этом сообщило издание EADaily.

Расширение сотрудничества Москвы с африканскими странами вызывает тревогу на Западе. Российская сторона рассматривает саммит как площадку для укрепления политических и экономических связей с государствами континента.

Встреча пройдет на фоне стремления африканских государств развивать международные отношения и расширять возможности для экономического взаимодействия.

Деловая программа экономического и гуманитарного форума «Россия — Африка» включает более 40 панельных сессий и дискуссий. Участники обсудят торговлю, инвестиции, промышленность, энергетическую и продовольственную безопасность, образование и внедрение новых технологий. Об этом говорится на официальном сайте форума.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что программа форума «Россия — Африка» в Москве объединит четыре направления: устойчивое развитие и суверенитет, экономику, гуманитарное сотрудничество и человеческий капитал, а также технологии и инновации.

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