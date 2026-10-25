«Плакали, уходя из России»: Путин о западных компаниях

Путин: некоторые западные компании чуть не плакали, уходя из России

Зарубежные компании «плакали», уходя с российского рынка под давлением своих правительств. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«Некоторые западные компании чуть не плакали, уходя из России», — сказал Путин.

Также российский лидер отметил, что Москва создает благоприятные условия для решивших остаться иностранных компаний.

Массовый уход западных предпринимателей из РФ стартовал после начала СВО в 2022 году. Одновременно НАТО стал вводить все более объемные пакеты международных санкций против России. Несмотря на это, российская экономика быстро адаптировалась и путем импортозамещения обратила рестрикции и уход «партнеров» восвояси себе на пользу.

Кроме того, ряд предприятий «ушел» лишь официально, но фактически остался под новыми брендами, либо перешел в параллельный импорт.

Ранее президент РФ заявил, что западные государства, стремясь укрепить антироссийский дискурс, пытаются и дальше воздействовать на Москву, хотя многие из них все яснее понимают бессмысленность этих попыток.

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