Молодой человек убил отца и попытался покончить с собой в Москве

В Москве сын убил своего отца и после попытался свести счеты с жизнью. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Умершего мужчину с признаками насильственной смерти нашли в квартире жилого дома на улице Братиславская. На теле специалисты обнаружили многочисленные повреждения, в том числе и в области головы.

Также был найден его сын — после попытки самоубийства его срочно госпитализировали в медицинское учреждение.

По предварительным данным, несколько дней назад сын приехал к своему отцу, однако этим утром около четырех часов между родственниками возник конфликт, в ходе которого и было совершено преступление. После осознания случившегося предположительный виновник попытался покончить с собой.

Сейчас выясняются все подробности и обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тело пропавшего на охоте мужчины нашли под Рязанью.