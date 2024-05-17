Молодой человек убил отца и попытался покончить с собой в Москве

На теле умершего обнаружены телесные повреждения в области головы.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru
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В Москве сын убил своего отца и после попытался свести счеты с жизнью. Об этом стало известно 5-tv.ru.
Умершего мужчину с признаками насильственной смерти нашли в квартире жилого дома на улице Братиславская. На теле специалисты обнаружили многочисленные повреждения, в том числе и в области головы.
Также был найден его сын — после попытки самоубийства его срочно госпитализировали в медицинское учреждение.
По предварительным данным, несколько дней назад сын приехал к своему отцу, однако этим утром около четырех часов между родственниками возник конфликт, в ходе которого и было совершено преступление. После осознания случившегося предположительный виновник попытался покончить с собой.
Сейчас выясняются все подробности и обстоятельства произошедшего.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тело пропавшего на охоте мужчины нашли под Рязанью.
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