Застрелили и закопали: тело пропавшего на охоте мужчины нашли под Рязанью

Следователям указали, где спрятано тело.

Мужчина из Рязани больше двух месяцев числился пропавшим без вести после участия в незаконной охоте. В итоге его тело нашли на полигоне бытовых отходов. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по Рязанской области в своем Telegram-канале.

«В ходе расследования уголовного дела обнаружено тело жителя Рязани, числившегося пропавшим без вести во время охоты», — написало ведомство.

Охотиться мужчина отправился 24 февраля вместе со своим знакомым, а 2 марта в органы уже поступило заявление о его исчезновении. Из-за этого было возбуждено дело об убийстве.

В итоге Следствию удалось узнать все детали преступления. Оказалось, что в Сапожковском районе местный бизнесмен организовал незаконную коллективную охоту на лося для жителей Рязанской области и Москвы. Один из участников этого браконьерского мероприятия выстрелил из ружья вдоль стрелковой линии. Он убил не только лося, но и смертельно ранил другого охотника.

«После этого в целях избежания ответственности мужчина совместно с двумя участниками незаконной охоты вывезли тело потерпевшего на полигон бытовых отходов, где закопали в землю», — сообщили в СК.

Стрелку предъявили обвинение в убийстве, а также его заключили под стражу. Двух его соучастников также арестовали.

«Шестнадцатого мая в ходе проведения проверки показаний на месте обвиняемый в убийстве указал конкретное место сокрытия тела потерпевшего, где оно было обнаружено участниками следственно-оперативной группы», — отметили в ведомстве.

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