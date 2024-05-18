Идеальный раствор: ученые сумели оживить мозг после криозаморозки

Китайские специалисты нашли идеальную рецептуру вещества, в котором серые клетки могут вернуться к жизни даже спустя годы.

Китайские ученые впервые сумели оживить человеческий мозг после заморозки. О прорыве в области крионики рассказали специалисты Шанхайского университета.

По их словам — они нашли идеальную рецептуру вещества, в которую следует помещать серые клетки, чтобы они могли вернуться к жизни спустя годы.

До сих пор именно из-за смерти мозга не удалось оживить ни одного человека. Это, впрочем, не останавливало тысячи человек, которые добровольно подверглись криозаморозке в надежде, что когда-нибудь ученые придумают способ их воскресить.

Для этих людей — новости из Шанхая звучат не слишком обнадеживающе: по мнению ученых, до сих пор всех испытуемых консервировали в неправильном растворе!

Ранее 5-tv.ru писал, что биолог посоветовал не замораживать себя после смерти.