Идеальный раствор: ученые сумели оживить мозг после криозаморозки

Эфирная новость 9 0

Создан уникальный раствор для оживления клеток мозга после криозаморозки

Фото, видео: www.globallookpress.com / Lino Mirgeler; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Китайские специалисты нашли идеальную рецептуру вещества, в котором серые клетки могут вернуться к жизни даже спустя годы.

Китайские ученые впервые сумели оживить человеческий мозг после заморозки. О прорыве в области крионики рассказали специалисты Шанхайского университета.

По их словам — они нашли идеальную рецептуру вещества, в которую следует помещать серые клетки, чтобы они могли вернуться к жизни спустя годы.

До сих пор именно из-за смерти мозга не удалось оживить ни одного человека. Это, впрочем, не останавливало тысячи человек, которые добровольно подверглись криозаморозке в надежде, что когда-нибудь ученые придумают способ их воскресить.

Для этих людей — новости из Шанхая звучат не слишком обнадеживающе: по мнению ученых, до сих пор всех испытуемых консервировали в неправильном растворе!

Ранее 5-tv.ru писал, что биолог посоветовал не замораживать себя после смерти.

+13° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
90.99
0.07 98.78
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:32
Идеальный раствор: ученые сумели оживить мозг после криозаморозки
3:16
«Деньги уходили»: Волочкова рассказала о предательстве домработницы
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 мая, для всех знаков зодиака
2:41
Полиция Финляндии начала расследование масштабной утечки данных из-за кибератаки
2:25
США провели испытания на ядерном полигоне в Неваде
2:02
Видел себя со стороны: что ощущает умирающий человек

Сейчас читают

По горячим следам: в Ростовской области расследуют убийство восьмилетней девочки
Семь человек пострадали при взрыве в академии имени Буденного в Петербурге
В поисках смысла жизни: прогноз Таро на неделю с 20 по 26 мая
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео