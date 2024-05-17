Маменькин сынок: как женщине в одиночку вырастить настоящего мужчину

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 23 0

Психолог Маракаткина: мать должна прививать сыну самостоятельность с детства

Маменькин сынок: как женщине в одиночку вырастить настоящего мужчину

Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer

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Почему не стоит указывать ребенку, как ему следует поступать?

Матери нередко пытаются воспитать в ребенке полноценную личность, то укутывая его в плотное одеяло из гиперопеки, то с пеленок примеряя на нем колючий свитер главы семьи. Семейный кризисный психолог Елена Маракаткина назвала aif.ru действенные способы воспитания из сына настоящего мужчины.

Эксперт не рекомендует одиноким матерям негативно высказываться об отце, так как ребенок сразу проецирует это на себя. Лучше взамен попробовать перебросить эту роль наставника на других родных — например, дедушку или педагога. Причем психолог предупредила, что не стоит с пеленок накидывать на ребенка плащ главы семьи.

«У мальчика могут взрасти перфекционизм, трудоголизм, тревожность, гиперответственность», — предупредила психолог.

Важно примерить на ребенка шлем из ответственности, чтобы он сам понимал последствия своих решений и «получал по голове» за свои же ошибки, но психолог порекомендовала все же помогать сыну советами и хвалить за правильные поступки. Это поможет ребенку подготовиться к трудностям самостоятельной жизни.

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