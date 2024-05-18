Следственный эксперимент: тормоза упавшего в Мойку автобуса были исправны

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Тормоза упавшего в Мойку автобуса были исправны

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru

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В результате аварии скончались семь пассажиров.

Водителя упавшего в Мойку автобуса сегодня привезли на следственный эксперимент. Он рассказал полицейским детали трагедии.

Авария произошла 10 мая. Пассажирский автобус протаранил легковые автомобили, пробил ограждения моста и рухнул в реку Мойка. Погибли семь пассажиров. Водитель арестован до 9 июля.

Ранее он сообщил, что работал почти без выходных, а в момент аварии у машины якобы отказали тормоза. Также в рамках уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, задержан начальник автоколонны. Именно он следил за соблюдением режима труда и отдыхом водителей.

Также сегодня стали известны результаты автоэкспертизы. По данным источников «Известий», тормоза у автобуса были исправны.

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