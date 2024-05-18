На грани развода? Жена Тимберлейка проговорилась о трудностях в их браке

Что из раза в раз прощает Джессика Бил своему знаменитому мужу?

Актриса Джессика Бил в недавнем интервью на одном из телешоу призналась, что в их с Джастином Тимберлейком отношениях все не так хорошо. По ее словам, им много приходится работать над сохранением брака.

Поклонники пары давно обсуждают возможные проблемы между супругами. В прессе неоднократно мелькали новости об изменах со стороны Джастина Тимберлейка. А фанаты каждый раз недоумевают, почему Джессика Бил его прощает.

Пара в браке с 2012 года. За 12 лет они были на грани развода дважды. Кроме того, масла в огонь подлили не так давно выпущенные мемуары певицы Бритни Спирс, утверждающей, что Тимберлейк чуть ли не заставил ее прервать беременность во время их отношений.

Сейчас актриса и певец вместе воспитывают двоих сыновей. Несмотря на все трудности, пара старается, в том числе, и ради них сохранить семью.

Ранее 5-tv.ru писал, что в семье Джастина Тимберлейка произошел раскол. Есть предположение, что пара ходит на совместную терапию.