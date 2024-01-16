«От проблем не убежать»: раскол произошел в семье Джастина Тимберлейка

Мемуары Бритни Спирс, вероятно, ударили по отношениям звездной пары.

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил вместе с 2007 года, но их союз нельзя назвать примерным. В сети то и дело всплывали слухи об изменах артиста, а сейчас, похоже, все идет к концу.

Мемуары Бритни Спирс, видимо, стали последней каплей, сообщает издание Life& Style со ссылкой на источник. После выхода книги Тимберлейк удалился из социальных сетей, а сейчас распродает с женой недвижимость.

«В какой-то момент они уехали в другой дом в Монтане, в надежде уйти от драмы и начать все сначала, но от своих проблем не убежать», — сообщает инсайдер.

Обличающий рассказ Спирс в биографии «Женщина во мне» о Тимберлейке, с которым она встречалась, мог стать одной из причин серьезных проблем в браке голливудских звезд. Та была беременна от артиста и, по ее словам, молодой актер склонил ее к аборту и не оказал должной поддержки.

Бил и Тимберлейк пытаются наладить отношения и даже проходят семейную терапию. Но, несмотря на любовь, помощь специалистов не решает их проблем, пишут СМИ.

Жена совсем перестала доверять супругу, но все же не хочет развода. Сможет ли актриса вновь закрыть глаза на скандалы вокруг мужа, покажет только время.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что еще один мужчина отомстил находящейся на грани развода Лере Кудрявцевой.