Видел себя со стороны: что ощущает умирающий человек

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 2 0

Умирающие люди видят свет в конце тоннеля из-за нарушения работы мозга

Видел себя со стороны: что ощущает умирающий человек

Фото: www.globallookpress.com / PsychoShadow

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Какие чувства пропадают у людей в последнюю очередь?

Исследователи из США опубликовали результаты наблюдения за пациентами в хосписах. Они узучили ощущения умирающих людей и то, в какой последовательности они теряют ощущения в последние мгновения жизни.

По данным портала Medicalxpress, специалист по паллиативной медицине из Стэнфордского университета Джеймс Халленбек рассказал, что сперва исчезает чувство голода. После этого человек перестает испытывать жажду. У некоторых наблюдаемых эти чувства исчезали за несколько дней до смерти. Прямо перед смертью человек теряет зрение и перестает разговаривать, а слух и осязание утрачиваются в самый последний момент. Получается, что люди «без признаков жизни», могут все еще слышать наши разговоры.

Исследователи также описали явление «яркого света», о котором говорили пациенты, пережившие клиническую смерть. Врач объяснил, что такой эффект связан с работой человеческого мозга. Он может терять определенные функции, но активизировать другие области, включая зрительную систему, что делает возможным увидеть тот самый свет в конце тоннеля.

Кроме того, некоторые пациенты, пережившие клиническую смерть, признались, что у них исказилось восприятие времени. Ученые сделали на основании этого вывод, что во время клинической смерти ускоряется мыслительный процесс. Некоторые из пациентов уверяли, что видели себя со стороны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученые назвали признаки приближающейся смерти.

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