«Тематика — Рафах»: Алжир и Словения запросили заседание Совбеза ООН
Алжир и Словения запросили заседание Совбеза ООН по ситуации в Рафахе
Фото: Yuki Iwamura / ТАСС
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Действия Израиля в палестинском анклаве собирают все больше осуждения.
Алжир и Словения направили запрос в Совбез ООН для проведения заседания по ситуации в Рафахе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на близкий к ситуации источник.
«Алжир и Словения запросили заседание на понедельник. Тематика — Рафах», — приводит агентство слова собеседника.
Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. Вскоре боевики ХАМАС зашли на территорию еврейского государства, взяв заложников, но израильская армия выдавила их обратно в анклав.
В ответ Израиль объявил о старте операции «Железные мечи». Ракетные удары ЦАХАЛ по больницам и школам в Газе, а также вблизи лагерей беженцев вызвали осуждение со стороны многих стран.
Ранее 5-tv.ru писал, что Байден пообещал остановить поставки снарядов Израилю в случае вторжения в Рафах.
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