Суд признал сделку IKEA в России «безнравственной»

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 17 0

«Ъ»: суд признал безнравственным вывод средств IKEA из России

Суд признал сделку IKEA в России «безнравственной»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

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Товары продолжают приобретать даже после закрытия популярной сети магазинов.

Арбитражный суд Мособласти по требованию ФНС признал сделку переводов денег за товары IKEA, которые остались в России, «противной основам правопорядка или нравственности», об этом сообщил «Коммерсантъ».

Суд также распорядился взыскать с российской структуры шведского ритейлера ООО «Торг» 12,9 миллиарда рублей в пользу РФ.

«После ухода IKEA с российского рынка остававшиеся в РФ товарные запасы у „Торга“ в ноябре 2022 года выкупил „Яндекс Маркет“ в лице ООО „Маркет. Трейд“. Но оказалось, что оплата по этой сделке (12,9 млрд руб.) по поручению „Торга“ была произведена на зарубежные счета Fami», — говорится в сообщении.

Согласно статье 169 Гражданского кодекса РФ такая сделка считается ничтожной, что позволяет суду взыскать все полученное в доход российского государства.

Fami Limited и ООО «Торг» зарегистрированы в Ирландии и Нидерландах и входят в список недружественных государств, в связи с указом президента РФ № 95 от 5 марта 2022 года.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что маркетплейс «Мегамаркет» договорился с Газпромбанком об аренде во всех 14 торговых центрах «Мега» площадей.

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