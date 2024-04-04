Маркетплейс «Мегамаркет» займет все площади магазинов IKEA в ТЦ «Мега»

Количество товаров станет больше, а заказы будут привозиться быстрее. Какие еще плюсы такого сотрудничества?

Маркетплейс «Мегамаркет» договорился с Газпромбанком об аренде во всех 14 торговых центрах «Мега» площадей, которые ранее занимали магазины IKEA. Об этом говорится в совместном пресс-релизе компаний.

«Речь идет о всех высвобожденных площадях IKEA в 14 торговых центрах МЕГА в 11 регионах России общей площадью 400 743 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такое партнерство позволит «Мегамаркету» увеличить географию операционной деятельности. Также маркетплейс сможет расширить предложение для покупателей, начав сотрудничать с еще большим числом количеством региональных продавцов. Речь в том числе идет о представителях малого и среднего бизнеса.

«Новая инфраструктура позволит партнерам нашей площадки, работающей по системе фулфилмента, усилить свое присутствие в мегаполисах и нарастить объем продаж, предложив пользователям маркетплейса большее количество товаров в различных регионах России», — подчеркнул гендиректор «Мегамаркета» Сергей Малышев.

Он добавил, что сроки доставки до покупателя сократятся, тысячи клиентов будут получать свои заказы уже на следующий день после оформления.

«Мега» же, в свою очередь, сможет масштабировать свои продажи посредством опций, предоставляемых «Мегамаркетом», а также привлечь новых посетителей. Как отметил замглавы правления Газпромбанка Тигран Хачатуров, сотрудничество компаний позволить разработать инновационную фиджитал бизнес-модель.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин подписал указ об отмене передачи во временное управление Росимущества иностранных долей российской «дочке» компании Danone. Документ вносит изменения в предыдущий указ, опубликованный в июле 2023 года. Тогда Росимуществу были переданы акции АО «Данон Россия».

В Кремле позднее объяснили решение по иностранным активам Danone.