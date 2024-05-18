Народный артист РФ Алексей Бородин экстренно госпитализирован в Москве

Народный артист России Алексей Бородин экстренно госпитализирован в Москве, причиной стала пневмония, как сообщает ТАСС.

Известно, что сейчас художественный руководитель Российского академического Молодежного театра (РАМТ) находится под наблюдением медиков. Состояние артиста оценивается как среднетяжелое.

«Алексей Владимирович Бородин болен и со вчерашнего дня находится под наблюдением врачей в больнице, но с театром на связи», — сообщили информационному агентству источники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Николаю Носкову не становится лучше в больнице.