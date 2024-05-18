Застали врасплох: Запад встревожен неожиданным решением Франции насчет России

Politico: решение Франции пригласить Россию в Нормандию застало Запад врасплох
Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов
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Великобританию и США не устраивает такой порядок дел.
Западных союзников Франции обеспокоило решение пригласить Россию на церемонию памяти 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии, об этом сообщило Politico.
О том, кто находится в списке гостей и будет ли Россия принимать участие еще неизвестно, но для официальных лиц Великобритании, США и двух других союзников такая активность Франции встревожила.
До этого в стране прошел прием председателя Китая Си Цзиньпина, а французский представитель присутствовал на инаугурации президента РФ Владимира Путина.
«Но, возможно, это напомнит россиянам, что они на самом деле когда-то воевали с настоящими нацистами, а не с воображаемыми на Украине», — приводятся слова одного из иностранных чиновников.
Кроме того, один из европейских дипломатов прокомментировал действие Франции. По его словам, президент Эммануэль Макрон произвел впечатление того, кто может стать «посредником в мирном урегулировании» по Украине, но кажется это неуместным.
В церемонии памяти примут участие президент США Джо Байден, король Великобритании Карл III и канцлер Германии Олаф Шольц.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна быть готова сдержать Россию, если в украинском конфликте она «зайдет слишком далеко»
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