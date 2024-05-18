После беспорядков в центре Бишкека за медицинской помощью обратились 29 человек

Среди пострадавших был и гражданин Пакистана.

После ночных беспорядков в Бишкеке за медицинской помощью обратились 29 человек, об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Киргизии.

«Из которых 15 человек были доставлены в Городскую больницу скорой помощи и Национальный Госпиталь, остальным была оказана помощь на месте.», — говорится в сообщении.

На утро 18 мая в больнице находилось два пациента, которые обратились с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Их состояние оценили, как относительно удовлетворительно. Один из обратившийся потом перешел на амбулаторное лечение.

Ранее 5-tv.ru писал, что более тысячи людей вышли на улицы Бишкека после драки с иностранцами.