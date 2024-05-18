После беспорядков в центре Бишкека за медицинской помощью обратились 29 человек

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 16 0

Минздрав Киргизии: в Бишкеке во время ночных беспорядков пострадали 29 человек

После беспорядков в центре Бишкека за медицинской помощью обратились 29 человек

Фото: © РИА Новости / Табылды Кадырбеков

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Среди пострадавших был и гражданин Пакистана.

После ночных беспорядков в Бишкеке за медицинской помощью обратились 29 человек, об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Киргизии.

«Из которых 15 человек были доставлены в Городскую больницу скорой помощи и Национальный Госпиталь, остальным была оказана помощь на месте.», — говорится в сообщении.

На утро 18 мая в больнице находилось два пациента, которые обратились с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Их состояние оценили, как относительно удовлетворительно. Один из обратившийся потом перешел на амбулаторное лечение.

Ранее 5-tv.ru писал, что более тысячи людей вышли на улицы Бишкека после драки с иностранцами.

+17° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 36%
90.99
0.07 98.78
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:13
Украинские дальнобойщики устроили акцию протеста из-за закона о мобилизации
19:54
После беспорядков в центре Бишкека за медицинской помощью обратились 29 человек
19:49
В Москве арестовали обвиняемого в убийстве домработницы подростка
19:44
Суд сообщил о связях фигуранта по делу Иванова с руководителями предприятий Минобороны
19:38
Вопреки судьбе: лишившаяся рук Маргарита Грачева стала матерью в четвертый раз
19:25
Житель Курской области погиб в результате атаки дрона ВСУ

Сейчас читают

Новый должник: Илья Прусикин* обязан выплатить ФНС почти 183 тысячи рублей
По заморским правилам: в чем особенность корейской системы ухода за кожей
«Хуже, чем остальное»: Трамп заявил об угрозе для США из-за союзничества РФ и КНР
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео