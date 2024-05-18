Собянин анонсировал военно-спортивный фестиваль и соревнования по мотокроссу

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 9 0

Посетить фестиваль могут все желающие. Для зрителей организуют эстафету «Спортивная семья» с полосой препятствий, а перекусить они смогут блюдами, приготовленными в полевой кухне.

Собянин анонсировал военно-спортивный фестиваль и соревнования по мотокроссу

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

В этом году в Москве пройдет военно-спортивный фестиваль, а также международные состязания по шоссейно-кольцевым мотогонкам и мотокроссу. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин, говорится в материале, опубликованном в личном блоге градоначальника.

Военно-спортивный фестиваль с участием военнослужащих и сотрудников Росгвардии, а также членов их семей состоится 16 июня в «Лужниках». Зрителей ждет парад, показательные выступления военнослужащих, в том числе кинологических подразделений и роты почетного караула, а также мастер-классы по самбо, рукопашному бою, гиревому спорту, современному пятиборью и спортивному метанию ножей.

Посетить фестиваль могут все желающие. Для зрителей организуют эстафету «Спортивная семья» с полосой препятствий, а перекусить они смогут блюдами, приготовленными в полевой кухне.

В середине августа на автодроме Moscow Raceway состоится Международный турнир по шоссейно-кольцевым гонкам на кубок Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В состязаниях примут участие около 120 пилотов из России, Белоруссии, Китая, Испании, Италии, Катара, Швейцарии и других стран. Среди участников будет и молодежь — пилоты в возрасте от 15 лет. Состоятся заезды на гоночных мотоциклах в классах «Минимото», «Суперспорт» и «Супербайк».

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