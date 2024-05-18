Собянин сообщил, что в Москве начался полевой археологический сезон

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 10 0

В 2024 году столичные археологи исследуют больше 200 площадок/

Собянин сообщил, что в Москве начался полевой археологический сезон

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

Столичные археологи в этом году исследуют более 200 площадок. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«В Москве начался полевой археологический сезон. Во время него — с мая по октябрь — проводятся самые интенсивные исследования. В этом году столичные археологи исследуют больше 200 площадок, в том числе в ТиНАО. В центральной части — Берсеневскую и Софийскую набережные, Руновский и Романов переулки, Никольскую, Тверскую и другие улицы», — написал мэр.

Он отметил, что с начала 2024 года археологи обнаружили больше 2 тыс. артефактов. Среди них предметы XVI века — коробчатый изразец и белоглиняный коник, чернолощеная керамическая чаша для питья XVII столетия, мерная гиря русского фунта XIX века.

«Особый интерес представляет деталь вентиля фирмы „Братья Кертинг. Москва“. Их заводы работали по всему миру. В Москве производились котлы, отопительные приборы, трубы, бронзовые краны», — добавил Собянин.

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