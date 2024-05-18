Дети из Москвы взяли 60 тысяч дипломов на олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы»

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 10 0

Победители и призеры завершили сезон игрой-прогулкой по центру Москвы.

Дети из Москвы взяли 60 тысяч дипломов на олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы»

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

Столичные школьники и дошкольники завоевали более 60 тысяч дипломов на олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы», сообщил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Столичные школьники и дошкольники завоевали больше 60 тысяч дипломов на олимпиаде „Музеи. Парки. Усадьбы“. Ребята в течение учебного года выполняли тематические задания на различных площадках города. Самыми популярными стали: Музей городского хозяйства Москвы; Музей космонавтики; Дарвиновский музей; парковая территория ВДНХ; сад „Эрмитаж“; детский парк им. Прямикова», — говорится в сообщении.

Собянин добавил, что победители и призеры завершили сезон игрой-прогулкой по центру Москвы. Вместе с родителями и учителями дети искали уникальные адресные таблички и изображения мифических существ на зданиях, рассматривали граффити в городе, определяли стиль архитектуры построек. Всего в этом учебном году в олимпиаде поучаствовали больше 165 тысяч москвичей, отметил мэр.

+17° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 36%
90.99
0.07 98.78
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:13
Украинские дальнобойщики устроили акцию протеста из-за закона о мобилизации
19:54
После беспорядков в центре Бишкека за медицинской помощью обратились 29 человек
19:49
В Москве арестовали обвиняемого в убийстве домработницы подростка
19:44
Суд сообщил о связях фигуранта по делу Иванова с руководителями предприятий Минобороны
19:38
Вопреки судьбе: лишившаяся рук Маргарита Грачева стала матерью в четвертый раз
19:25
Житель Курской области погиб в результате атаки дрона ВСУ

Сейчас читают

Новый должник: Илья Прусикин* обязан выплатить ФНС почти 183 тысячи рублей
По заморским правилам: в чем особенность корейской системы ухода за кожей
«Хуже, чем остальное»: Трамп заявил об угрозе для США из-за союзничества РФ и КНР
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео