Дети из Москвы взяли 60 тысяч дипломов на олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы»

Столичные школьники и дошкольники завоевали более 60 тысяч дипломов на олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы», сообщил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Столичные школьники и дошкольники завоевали больше 60 тысяч дипломов на олимпиаде „Музеи. Парки. Усадьбы“. Ребята в течение учебного года выполняли тематические задания на различных площадках города. Самыми популярными стали: Музей городского хозяйства Москвы; Музей космонавтики; Дарвиновский музей; парковая территория ВДНХ; сад „Эрмитаж“; детский парк им. Прямикова», — говорится в сообщении.

Собянин добавил, что победители и призеры завершили сезон игрой-прогулкой по центру Москвы. Вместе с родителями и учителями дети искали уникальные адресные таблички и изображения мифических существ на зданиях, рассматривали граффити в городе, определяли стиль архитектуры построек. Всего в этом учебном году в олимпиаде поучаствовали больше 165 тысяч москвичей, отметил мэр.